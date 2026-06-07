水瓶座・女性の運勢 自分が求める方向に新たな一歩を踏み出せるとき。それが自分にとって斬新な何かで、そばには志や目標を共有できる誰かがいるのなら、助け合うことでその勢いはよりパワーアップしそう。相手もそんな水瓶座の挑戦を見て刺激され、相乗効果が生まれるでしょう。新しい決意にもふさわしいタイミングですが、いまは仕事運＆プライベートも順調で、特に仕事面では周囲からの期待や恩恵も受け取りやすい