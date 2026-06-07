魚座・女性の運勢 出会いや物ごとの展開が身近で多く、活気のある日常を送っていそうな魚座。いまは楽しみの多い時期で、魚座のよい面も表に出やすいときでしょう。ただ同時に、いまは日常生活で新展開もありそうなときで、いい意味で魚座の挑戦心が重要となります。積極的に向き合う気持ちが強いほど、思いがけないよい結果も得やすいでしょう。方向性のやや違う状況に、柔軟に対応していく感覚を持つ、これがいまの要点かな。つ