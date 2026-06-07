◇交流戦ヤクルト1―7日本ハム（2026年6月7日神宮）ヤクルトは先発の奥川が、初回にレイエスに2ランを浴びると、5回にはマルティネスに2ランを被弾するなど5回7安打6失点（自責3）と試合をつくれず、今季初の4連敗を喫した。池山監督は「2点で踏ん張っていたんだけど、エラーから最後はマルティネス選手の1発でね、試合は決まってしまった。北山投手の出来からすると、なかなかね。完投させてしまったので」。明治神宮外