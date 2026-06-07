「ラグビー・リーグワン１部プレーオフ決勝・神戸２２−１３東京ベイ」（７日、ＭＵＦＧ国立）レギュラーシーズン１位の神戸が、３位の東京ベイとの頂上決戦を制し、リーグワン創設５シーズン目で悲願の初優勝を果たした。神戸製鋼を前身とする西の強豪は、観衆５万４５１人の前で歓喜の輪をつくった。前半１６分、東京ベイがＳＯバーナード・フォーリーのＰＧで先制し、３−１３まで差がついた。しかし、神戸はイノケ・ブル