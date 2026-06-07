海上自衛隊は7日、韓国海軍と捜索救難訓練を長崎県・五島列島西方の海域で実施したと明らかにした。5月のシンガポールでの日韓防衛相会談で合意した予定通りに実現した。両者による同様の訓練は2017年を最後に途絶えていた。