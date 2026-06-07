アンジャッシュ・渡部建が６日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。ゲストは、サッカー元日本代表・岡野雅行氏。岡野氏は浦和、神戸などで活躍。驚異的なスピードとワイルドな風貌から「野人」の愛称でファンから愛された。１９９７年には、日本をＷ杯初出場に導いた伝説的な決勝ゴールを決めた。渡部は岡野氏の高校時代をクローズアップ。「普通、のちの日本代表選手って言うと、そのぐらい（中