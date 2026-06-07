【漫画】本編を読む少子高齢化社会の今、家族の介護は決して他人事ではない。しかし実際に介護が始まらないと、どんな生活が待っているのかを想像するのは難しいだろう。『殿さまとわたし』（ぬまじりよしみ/双葉社）は、父親の介護をすることになった著者・ぬまじりよしみ氏が、その経験をフィクション化した作品である。主人公・史子にはまるで「殿さま」のような父がいる。彼は定年退職後、ほとんどの時間を家で過ごしてい