日本メタル界の夏の祭典「ＰＵＲＥＲＯＣＫＪＡＰＡＮＬＩＶＥ２０２６」が６月２８日、川崎・クラブチッタで開催される。今回のテーマは「伝説と新時代の激突」だ。「摩天楼オペラ」は今回で８年連続出演。これまで「ＧＡＬＮＥＲＹＵＳ」が保持していた７回連続出演記録を塗り替える歴史的快挙となる。苑は「大変光栄です！会えるのを楽しみにしています。今年も最高の夜にしましょう！！」とコメント。対する