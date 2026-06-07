防府競輪Ｆ?「デイリースポーツ杯争奪戦／第５２回幸せますカップ」は８日、開幕する。前検日の６月７日に２５回目の誕生日を迎えたのが宮西令奈（石川）だ。同期の高本美穂（２３＝熊本）と同じ中部地区で先に２５歳を迎えている浜地晴帆（三重）に、数字の２と５のバルーンをもらって写真撮影に臨んだが、最初は「５２」と並べて突っ込まれるほほえましい場面もあった。一時は４５点台まで下がっていた競走得点は、富山、