【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が、メキシコ・モンテレイ事前合宿４日目を行った。＊＊＊５月３１日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いていた主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、３日目までグラウンドに姿を見せていなかったが、この日はメキシコ入りしてから初めて、アップシューズを履いてグラウンドに登場。足を引きずる様子もなく