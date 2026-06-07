読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！今回は、アルバイト先で起きた少し意外な恋愛事情のお話です。年の離れた社員さんが密かに抱いていた思いと、それに巻き込まれた主人公のドタバタ劇をお届けします。バイト先の年上社員から突然の呼び出し私がレストランでアルバイトをしていた頃のことです。ある日、いつも真面目に働いているベテランの年上社員さんから、仕事終わりに「少しだけ話がある」と裏へ呼び出されまし