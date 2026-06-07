◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（７日・横浜）ソフトバンクは、今季２度目の延長戦に突入した。５月までチームメートだったＤｅＮＡ・尾形崇斗投手に３回まで完全投球の５奪三振という好投を許したが、４回２死満塁から広瀬隆の押し出し四球で１点を返した。さらに７回には、牧原大が３番手・ルイーズから押し出し四球を選んで同点に追いついた。徐は、３回に牧の２点二塁打で先制点を献上したもの