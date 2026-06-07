1992年4月25日、34年前に26歳で旅立った尾崎豊さん。令和になった今も尾崎さんの曲たちは多くの人に愛され続けています。そんなカリスマ的人気を誇っていた尾崎豊さんと18歳で運命的に出会い、20歳で結婚をした繁美さん。さまざまな紆余曲折を経て、21歳で息子・裕哉さんを出産。やっと穏やかな家族の幸せを掴むと思った矢先、繁美さんは24歳で最愛の夫と死別するという凄絶な別れを経験しています。尾崎豊さんの没後30周年を機に