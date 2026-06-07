◇交流戦日本ハム７―１ヤクルト（2026年6月7日神宮）4連勝を飾った日本ハム・新庄剛志監督（54）は「今日は選手に聞いて、でかでかと記事にしてあげてちょうだい」と選手を称えた。レイエスの12号2ラン、マルティネスの1号2ランと助っ人の豪快弾を含め9安打7得点の快勝劇。先発の北山は今季2度目の完投で5勝目を挙げた。