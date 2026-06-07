◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部プレーオフ決勝神戸22―13東京ベイ（2026年6月7日東京・MUFG国立）プレーオフ決勝が行われ、レギュラーシーズン1位の神戸と同3位の東京ベイが対戦し、神戸が22―13で勝利しリーグ創設5季目で初優勝を達成した。試合前には、先月31日に嵐としてのグループ活動を終了した櫻井翔（44）が優勝トロフィーを持ってグラウンドに登場。スタンドの大きな歓声を浴びた。中継にも参加し、神戸の