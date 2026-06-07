女優の井桁弘恵（29）が7日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「沸騰ワード10」と書き出した井桁。「今回も最高のコスパ旅でした」とつづって旅先での姿をアップした。「初の南米、憧れのマチュピチュ食も景色も全てが新鮮だったなぁ」と回顧し笑顔の写真を披露した。ファンからは「いげちゃん無双」「めっちゃ可愛すぎる」「めっちゃ楽しそう！」「旅を全身で楽しんでる姿がとても魅力的で可