タレントの三田寛子（60）が7日放送のBS-TBS「関口宏の三人寄れば」（日曜正午）に出演し、3人の息子たちの子育てについて語った。夫は歌舞伎俳優の中村芝翫で1991年に結婚。梨園の妻として夫を支え、橋之助、福之助、歌之助の3兄弟を育てた。夫は代々続く歌舞伎の家出身だが、「（息子たちには）いかんせん私の血が半分入ってるみたいな。大丈夫かな、私、責任重大と思って正直凄いビビっちゃったんですね」と子育てには不