HYBE JAPANの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival（以下、Weverse Con Festival）』内「Weverse Park Day」に出演。初めての海外ステージとなった。【ライブ写真】爽やかな表情で…観客を沸かせたaoenソロカットも生バンドサウンドとともに登場したaoenは、「秒で落