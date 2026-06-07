アイドルグループ・CUTIE STREET（古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花）が7日、韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催された『2026 Weverse Con Festival（以下、Weverse Con Festival）』内「Weverse Park Day」に出演。韓国音楽フェス初登場となった。【ライブ写真】ソウル野外ステージに登場したCUTIE STREET今年3月に韓国の人気音楽番組『M COUNTD