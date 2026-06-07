シンガー・ソングライターのさだまさし（74）が7日、自身のインスタグラムを更新。公式フェイスブックを開設したことを報告し、その理由を明かした。さだは、「Facebookを始めました。『やらない！』と言っていたのに始めた理由は、余りにもなりすましのフォロワーが多くなり、偽物を本物と思われているようです。自分で始めないと通報も出来ず、困り果て始めることにしました」と開設に至った経緯を説明した。その上で「本