【ロサンゼルス＝増田知基】北中米で行われるサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）の開幕が１１日に迫る中、米カリフォルニア州ロサンゼルスで、連覇を目指すアルゼンチン代表のリオネル・メッシ選手（３８）の立体的な壁画が注目を集めている。場所は中心部ダウンタウンのビルで、シュートを放つメッシ選手の姿が描かれている。隣接するホテルにはボールがめり込む様子も描かれ、ＳＮＳなどで話題になっている。壁画を背に写真を