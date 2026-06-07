脇から人間のワキガのような臭いを発するワンちゃんが、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】脇からの異臭もチャームポイント？愛くるしいワンちゃん「すみません、この人すっごい脇だけ臭いんですけど犬にもワキガってあるんですか？！！！？」と、Xで愛犬を紹介したのはぷりてぃーぬさん（@pretty_solulu）。ワキガの原因となるアポクリン汗腺は人間の場合、脇の下、外陰部など限定された場所に集中するのに対し、犬の場合は