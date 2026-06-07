フェイスリフトでイメージがガラリと変わった「エブリイ／エブリイワゴン」2026年5月8日、スズキは軽バン「エブリイ／エブリイワゴン」の仕様を一部変更し、同日より発売を開始しました。ユーザーの反響や納期について、首都圏のスズキディーラーに問い合わせてみました。スズキ エブリイがデビューしたのは1982年。それまでは軽トラック「キャリイ」のバンモデル「キャリイバン」として販売されていましたが、7代目キャリ