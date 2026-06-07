みなさんは義母さんとの関係は良好ですか？それともあまりよくない？嫁姑トラブル……なんてこともよく耳にしますが、心温まるエピソードもたくさんあります。ママたちが経験した「義母に言われて嬉しかった言葉」に関するエピソードを紹介します。今回のエピソードは、子育ての悩み相談をしたときに起こった一件。自分の子育てのやり方に悩み、迷うなんてことはよくあります。そんな悩みを抱えきれず義母に相談することに。“