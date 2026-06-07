＜PIM Ladies Tournament事前情報（1日競技）箱根湖畔ゴルフコース（6,230ヤード・パー72）＞今大会が今季ネクヒロ５試合目となる小池愛莉は８期生だったジャンボアカデミーから卒業後、今年から程ヶ谷カントリー倶楽部でキャディバイトに励みながら新たな環境に身を置いてテスト合格を目指している。JLPGAツアーでも新たなヒロインが誕生！3月31日に惜しまれながら閉校したジャンボアカデミーでは尾崎将司さんの「とにかく振れ