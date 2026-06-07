＜ヨネックスレディス最終日◇7日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞初優勝を挙げた2012年7月の「サマンサタバサレディース」から14年遠ざかる勝利を目指す36歳の木戸愛は、終盤まで首位の吉田鈴を1打差で追いかけていた。しかし、17番パー4で“悪夢”に襲われた。【写真】前夜祭で木戸愛が披露した美脚フォト残り141ヤードの2打目。左足下がりのライから7番アイアンで放ったショットが、その元凶だ