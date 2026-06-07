新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？6月8日（月）〜6月14日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★蟹座運勢第1位！リアルな人間関係のしがらみから一歩離れて、ネット上のマニアックなコミュニティや、海外のローカルサイトを読み漁るのが楽しい星回り。スマホの画面の向こうに広がる無限のカルチャーに触れることで、あなたの感性と脳内パレットがステキな新