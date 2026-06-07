■ラグビーリーグワン プレーオフ決勝神戸 22ー13 東京ベイ（東京・MUFGスタジアム）ラグビーリーグワンのプレーオフ決勝が行われ、コベルコ神戸スティーラーズが22ー13でクボタスピアーズ船橋・東京ベイを下し、悲願のリーグワン初制覇を成し遂げた。神戸は日本代表の李承信（25）がペナルティゴール（PG）5本、コンバージョンゴール1本のキック6本を全て成功させ17得点の活躍でチームの日本一に貢献した。今季の神戸はレギュラ