俳優の中村倫也（39）とムロツヨシ（50）が7日、都内で行われた映画『君のクイズ』 公開後“特別御礼”舞台あいさつイベントに登壇。20年来の盟友2人が息の合った掛け合いをみせ、訪れた観客を大いに沸かせた。【写真】かわいすぎる50歳…中村倫也からもらった抱き枕に抱きつくムロツヨシ同作品は、直木賞受賞作家の小川哲氏が2022年に発表した小説『君のクイズ』が原作。賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組『Q-1グラン