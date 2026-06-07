歌手でタレントのあのが29日夜、Xを更新。“超ミニ生美脚”を披露し、称賛の声が相次いでいる。あのは6日夜の更新で「今夜ラジオ2本聴いてねPUFFYさんのとこおじゃましてます」とラジを出演を告知。太ももを付け根付近まで大胆に露出した、超ミニ姿の全身ショットをアップした。生とみられる美脚の美しいラインが際立っている。この投稿に対し「こんなに脚出してくれるタレント他にいない」「すいません。おみ足にみとれてしまっ