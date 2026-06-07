「巨人−ロッテ」（７日、東京ドーム）ロッテ・安田が九回２死、起死回生の同点本塁打を放った。１−２の九回、相手のマウンドには守護神のマルティネス。２死を奪われ追い込まれたが、ここで安田が打棒を発揮。２ボールからの３球目、高めの１５５キロをとらえた打球が右翼フェンスを越えた。安田は今季２号。