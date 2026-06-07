女優石井杏奈（27）が、7日までにインスタグラムを更新。近影ショットを投稿した。石井は「ネックレスとシュシュ作ってみたお団子との相性良き。」と、胸元ものぞくタンクトップ姿に、大きなシャツを羽織った旅行中のショットを投稿。茶髪の髪に、シュシュをつけた“お団子ヘア”なども添えた。フォロワーからは「かわいすぎです」「ちょっと前までベリーショートだったのに、髪のびてる…」「素敵なお団子です」「ツボ過ぎです