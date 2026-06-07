【モデルプレス＝2026/06/07】女優の石井杏奈が6月6日、自身のInstagramを更新。手作りのアクセサリーを着用した姿を公開し、反響を呼んでいる。【写真】27歳美人女優「センス抜群」“売り物級”手作りアクセサリー2個◆石井杏奈、手作りアクセサリー公開石井は、屋外やミラー越しに撮影されたショットを複数枚投稿。「ネックレスとシュシュ作ってみた」とつづり、白と淡いグリーンの毛糸で編まれた大きめのシュシュをお団子ヘアに