「給湯器が古くなっていて危険です。今すぐ交換した方が良いです」突然訪問してきた業者からこう言われ、工事費込みで25万円の契約を迫られたら、どう判断すればいいのだろうか。給湯器は毎日の生活に欠かせない設備だ。壊れれば入浴や台所で困るため、「危険」と言われると不安になりやすい。ただ、焦って契約すると、本当に必要な交換なのか、費用が妥当なのかを確認できないまま話が進んでしまうこともある。今回は、給湯器の交