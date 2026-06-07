◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）巨人の守護神ライデル・マルティネス投手が１点リードの９回から登板し、２死から安田に同点ソロを浴びた。失点は自身５試合ぶり。２ボールから１５５キロ直球を右翼席に運ばれ、東京Ｄは静まりかえった。これにより、先発・西舘の今季２勝目が消滅した。