◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（７日・東京ドーム）ロッテ・安田尚憲内野手（２７）が値千金の働きをした。１―２と１点ビハインドの９回２死無走者で、巨人の守護神、マルティネスから右翼席中段に２号ソロを放った。５月３０日の阪神戦（ＺＯＺＯ）以来となる一発。左翼席に陣取ったロッテファンからは惜しみない歓声が送られた。