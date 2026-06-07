◆競泳▽日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）女子５０メートル平泳ぎ決勝が行われ、日本記録保持者の鈴木聡美（ミキハウス）が３０秒３９で優勝し、女子では史上初となる大会９連覇を達成した。１００メートル、２００メートルと合わせ、今大会平泳ぎ３冠を達成。２８年ロサンゼルス五輪でメダル獲得を目指す３５歳のベテランが、歴史に名を刻んだ。レース後には「現状では一番速いタイムが出せた。普段の