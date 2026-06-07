◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ千葉―巨人３軍（７日・袖ケ浦）巨人は３軍のスタメンを発表した。１番には竹下、４番には笹原が入る。先発は西川。巨人のスタメンは以下の通り。１番・三塁竹下２番・遊撃北村３番・中堅知念４番・ＤＨ笹原５番・右翼フェリス６番・二塁川原田７番・左翼相沢８番・捕手亀田９番・一塁田上投手西川