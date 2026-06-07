◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（７日・マツダスタジアム）広島・岡本駿投手が自己最長に並ぶ７回を４安打２失点で降板した。３回まで無安打投球。４点リードの４回は３安打を浴び２点を失ったが、粘った。５回は３者凡退に封じ、６回２死一、二塁では紅林を三ゴロに抑えた。４回１死の第２打席では左前打。通算１２打席目でプロ初安打をマークした。両軍無得点の２回２死満塁では押し出し四球を選ぶな