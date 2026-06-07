■第102回 日本選手権水泳競技大会 最終日（7日、東京アクアティクスセンター）女子50m平泳ぎ決勝が行われ、鈴木聡美（35、ミキハウス）が30秒39で優勝。同種目大会9連覇、さらに100m、200mに続いて大会3冠を達成した。32年ぶりに日本で開催されるアジア大会、その代表内定者が多数出場した日本選手権。5日の100m平泳ぎでは、2位の選手に2秒以上の差をつけて圧勝し大会3連覇を達成した。さらに翌6日に行われた200m平泳ぎでも2分24