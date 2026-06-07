映画『お終活３ 幸春！人生メモリーズ』大ヒット御礼舞台あいさつに、高畑淳子さん、三田佳子さん、香月秀之監督、そして「くまモン」が登壇しました。【写真を見る】【 高畑淳子 】三田佳子との初共演は「浮ついたまま終わった」憧れのあまり「舞い上がってしまった」高畑さんと三田さんは今回が初共演ということで、高畑さんは?三田さんは「トップ・オブ・ザ・女優」というか、「女優さんらしい女優さん」で、憧れ。撮影