元AKB48でタレント、実業家の小嶋陽菜（38）が7日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「Sicilian Summer」と書き出した小嶋。旅行先でのオフショットをアップした。涼しげな水色地に小花柄のワンピース姿を披露。ファンからは「とても素敵な町で素敵な美女を見つけました」「食べてる所、世界一かわいいね本当にありがとう」「美人や」「めっちゃかわいいです」などのコメントが寄せられた。