中国の全国一斉大学入試「高考」の会場前で所持品をチェックされる学生＝7日、北京（共同）【北京共同】中国で7日、全国一斉の大学入試「高考」が始まった。志願者は前年比で45万人減って1290万人だった。中国では就職活動などで「学歴重視」の傾向が強く、若者の就職難を背景に受験競争は激化。ハイテク機器を使った不正対策も強化され、試験会場では受験生が荷物を入念に調べられていた。北京市中心部にある試験会場の一つ、