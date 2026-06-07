全国の天気です。東海と関東甲信で梅雨入りの発表がありました。【写真を見る】8日は全国的に天気が崩れるか週間予報は…大雨の恐れ低気圧が台風6号と同じルートを通るかきょうは九州から関東にかけて、太平洋側で大雨となるおそれがあります。先日の台風6号と同じような場所で、雨の量が多くなりますので、土砂災害や浸水、河川の氾濫などに警戒が必要です。気象庁や自治体から発表される情報にご注意ください。雨風予想です