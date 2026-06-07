タレント若槻千夏（41）、指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。指原が若槻のエピソードトークに「またウソついて」とつっこんだ。指原は「人から言われたことをすごい意識しちゃうタイプなんですよ」と語り、「若槻さんと前に渋谷を歩いてたときに『ねぇねぇ、ここ日本で一番くさい場所だよ』って言われた道があったんですよ。その道を通るたびに“臭わないようにしよう”って思うの