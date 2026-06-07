今回の特集は新潟市古町地区の宿泊施設についてです。グラフは、ここ5年間の古町・本町エリアの宿泊施設の数です。 増える宿泊施設 特に2024年から2025年にかけて急増しています。歴史ある建物を活用した宿から、一棟貸しスタイルの宿まで、古町・本町エリアに増える宿泊施設のいまを取材しました。 歴史ある建物を宿泊施設に 古町芸妓の華やかな舞で新たな宿の誕生に花を添えました。 4月9日にお披露目された