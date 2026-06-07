頭痛の予防には、さまざまな薬が活用されています。片頭痛や慢性頭痛の症状を軽減するために、抗うつ薬や抗けいれん薬、β-ブロッカーなどの内服薬が処方されることが一般的ですが、近年では注射による予防薬も登場し、より高い効果が期待されています。では、それぞれの予防薬の特徴や効果について、宮崎先生に解説していただきました。 編集部 たとえばどのような予防薬があるのでしょうか？ 宮崎先生 予防薬に