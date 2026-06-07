現地６月６日、北中米ワールドカップのグループステージで日本と対戦するチュニジア代表が国際親善試合でベルギー代表と敵地で対戦。０−５の大敗を喫した。序盤から劣勢だったチュニジアは28分に先制を許すと、53分にも追加点を献上。以降は粘り強く戦っていたなか、62分に退場者を出して数的不利になると、３分後に３点目を奪われる。さらに85分と87分にもネットを揺らされた。１日のオーストリア戦にも０−１で敗れたチュ