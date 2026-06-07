「将来の安心」を得るために資産運用に励む人は多いが、実際にどのように使ったらいいか考えたことはあるだろうか。納得感のある“取り崩し”の考え方を、「オルカン」の生みの親でもある専門家が提案する。※本稿は、シロタ・ウェルス・アンド・ウェルビーイング・アドバイザーズ代表の代田秀雄『オルカン思考 世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）の一部を抜粋・編集したものです。お金の使い方は知識ではな