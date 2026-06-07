サンフレッチェ広島は６月７日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表した。クラブの公式サイトによれば、ユニホームコンセプトは「“クラブの伝統”と“広島の文化”に“革新”を融合させ、更に進化させる！」。首裏には「インナーロゴとしてクラブの誇りである３本の矢」が描かれている。紫がベースのホームユニについては次のように説明した。「クラブの伝統と誇りを礎とし、広島県指定伝統的工芸品である備後絣